Наталия Соколова: Интересоваться жизнью ребёнка в интернете – это забота, а не слежка

19:50, 17 октября 2026, ПАИ

Интересоваться жизнью ребёнка в интернете – это не слежка, а родительская забота, тогда как тайное чтение переписки – плохой путь. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО».

По её словам, родителям стоит знать, какие страницы в соцсетях посещает подросток и что он там ищет.

«Обратите внимание на ночные «зависания» в телефоне, раздражение после онлайн-переписки, уход от разговоров о том, с кем он общается. Конечно, читать переписку втайне – плохой путь. Но интересоваться жизнью ребёнка в Сети – это не слежка, а родительская забота», – сказала Наталия Соколова.

Она также отнесла к тревожным сигналам резкую смену круга общения на явно рискованный, увлечение символикой и идеями, которые пропагандируют ненависть или опасное поведение.