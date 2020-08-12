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Общество

694 заражённых коронавирусом пациента умерли в граничащих с Псковской областью странах

В граничащих с Псковской областью странах умерли 694 человека. Такие данные представлены на официальном сайте статистики коронавируса.

В Эстонии общее количество умерших составляет 69 человек. За сутки коронавирусом заразились семь человек, всего заражено 2 174, выздоровело 1 975 человек.

В Латвии за всё время пандемии умерло 32 человека, выздоровело 1 078. Всего заразились 1 303 (+10 за сутки).

В Белоруссии за сутки умерло три заражённых коронавирусом человека, всего умерло 595. Всего заразились 69 102 человека (+97 человек), выздоровело 65 893.

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