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Общество

Псковские археологи закончили обследовать часть улицы Герцена

Часть улицы Герцена закончили обследовать псковские археологи. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

«Сегодня мы завершили ещё один этап на улице Герцена. Раскоп КД-XIII закончен: материк зачищен и отсканирован», - написали археологи.

Специалисты отметили, что новые технологии на службе археологии являются прорывом в методике фиксации археологического материала.

«Технология трёхмерного сканирования позволяет нам быстро и качественно получить максимально точный чертёж ям и построек на раскопе», - добавили специалисты.

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