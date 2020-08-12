Псковские археологи закончили обследовать часть улицы Герцена
Часть улицы Герцена закончили обследовать псковские археологи. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.
«Сегодня мы завершили ещё один этап на улице Герцена. Раскоп КД-XIII закончен: материк зачищен и отсканирован», - написали археологи.
Специалисты отметили, что новые технологии на службе археологии являются прорывом в методике фиксации археологического материала.
«Технология трёхмерного сканирования позволяет нам быстро и качественно получить максимально точный чертёж ям и построек на раскопе», - добавили специалисты.