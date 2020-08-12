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Общество

В Пскове участникам Великой Отечественной войны вручают мобильные телефоны

В Пскове активисты партии и общественного движения «Волонтеры Победы» реализуют акцию «Телефоны фронтовикам», в рамках которой проживающим в областном центре участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручаются мобильные телефоны с пожизненной бесплатной сотовой связью.  Так они смогут оставаться на связи с родными и в случае необходимости вызвать экстренные службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Одним из первых телефон получил Геннадий Василюк. К моменту начала Великой Отечественной войны ему исполнилось 13 лет. Молодым парнем он выучился на телеграфиста, работал на аппаратах СТ-35 и Морзе до 1945 года. Награжден многими орденами и медалями, в их числе медаль «За оборону Ленинграда». Жизненный принцип 92-летнего ветерана ВОВ – не бояться трудностей и не пасовать перед неудачами. Об этом он не устает повторять на уроках патриотического воспитания, которые проводит для детей и молодежи.

«Мы вручаем средства мобильной связи фронтовикам, которые  принимали участие на полях сражений и одержали Победу.  Этим телефоном вы можете пользоваться совершенно бесплатно. По мере необходимости созваниваться с родственниками, близкими, товарищами, вызвать врача или социального работника. Спасибо вам за все,  что вы сделали для страны, для нашего народа. Вы создали для нас мир, счастье, и мы благодарны вам за это», - сказал член фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Владимир Воробьев, вручая телефон фронтовику.

В областном центре мобильные телефоны будут вручены более 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В целом по региону – более 300. Вручая телефоны фронтовикам, общественники объясняют, что за звонки по телефону платить не придется, кроме того, аппарат снабжен кнопками экстренного вызова и поможет  быть всегда на связи с родными, а также с социальными службами.

Акция «Телефоны фронтовикам» реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством цифрового развития, ведущими российскими операторами сотовой связи и общественным движением «Волонтеры Победы».

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