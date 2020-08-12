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Общество

Псков вошёл в аудиогид «Нам по пути» по трассе М-11

Фото Андрея Степанова

В новый аудиогид «Нам по пути» по трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург вошёл Псков, сообщили на туристическом сайте Псковской области.

Для путешествий по России на автомобиле по Ленинградской области и новой трассе М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург можно воспользоваться аудиогидом «Нам по пути».

Кроме памятных мест между Москвой и Петербургом на трассе М-11 слушатели смогут узнать больше и о Псковской области.

Проект «Нам по пути» объединяет восемь аудиогидов в бесплатном мобильном приложении izi.TRAVEL. Двигаясь по маршруту, туристы могут слушать увлекательные и содержательные истории о местах боевой славы, памятниках природы, местных достопримечательностях. Гиды рассказывают в те моменты, когда путешественники попадают в зону охвата конкретной точки маршрута.

Для этого необходимо скачать приложение на телефоне, выбрать проект «Нам по пути».

Проект состоялся благодаря поддержке компании Автодор - Платные Дороги.

В Пскове проекту оказал содействие Туристский информационный центр при поддержке Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и усадьбы Н.Римского-корсакова (Любенск).

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