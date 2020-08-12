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Общество

Псковичка просит построить шикарный детский городок, как в Печорах

Большой детский городок, похожий на установленную прошлым летом площадку в Печорах, попросила построить в Пскове местная жительница Анастасия. Свою просьбу она оставила на сайте губернатора Псковской области  Михаила Ведерникова.

«Недавно была в Печорах, там открыли шикарный детский городок на  улице Юбилейной, 82а. Городок просто огромный, на свежем воздухе. Почему бы в нашем городе не сделать для детей такой же?» - написала горожанка.

Анастасия отметила, что городские площадки для детей уже устарели, а также очень малы. «Даже в Финском парке и то очень мало места, а детей там собирается очень много», - подчеркнула женщина.

«Хочется для детей большой городок на улице, и такой, чтобы и зимой там было чем заняться детям: безопасные горки, каток. В моём детстве ничего подобного не было, а оно заканчивается очень быстро. Хочется, чтобы у наших детей оно проходило максимально интересно и с пользой», - подытожила Анастасия.

Псковичка выразила надежду, что губернатор рассмотрит ее предложение.

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