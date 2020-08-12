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Общество

Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе

Фото pixabay.com.

Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование проекта «Кинозритель», опубликованное на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В результатах опроса отмечается, что самыми бесстрашными являются киноманы. Они соскучились по привычному досугу и желают чаще приходить в кинозал. В целом среди молодых людей 18–24 лет более высока доля тех, кто готов посещать кинотеатры чаще, чем до пандемии.

На 15 % возросла доля москвичей, которые отложат поход в кино, хотя считают его безопасным.

29 % опрошенных верят, что меры защиты не уберегут от вируса, 20 % полагают, что закрытые помещения сейчас вообще небезопасны, а 18 % подозревают, что окружающие не станут соблюдать меры предосторожности.

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