ФОТОФАКТ: Пскович возмущён разбитым стендом в центре города

18:49, 12 августа 2020, ПАИ

Житель Пскова недоволен, что в центре города, на улице Гоголя, несколько месяцев стоит сломанный и изрисованный граффити стенд. Фотографии пскович направил в редакцию Псковского агентства информации.

Изломанная конструкция стоит на улице Гоголя перед офисом реготделения партии «Единая Россия». Горожанин рассказал, что разбитые щиты с информацией о псковском подполье стоят в таком виде как минимум несколько месяцев. По словам псковича, он уже обращался в партию и в городскую администрацию.

«Фото сегодняшнее. Хорошо, хотя бы трафаретов с рекламой наркотиков на них нет к юбилею [75-летию Победы. – ПАИ]», – написал читатель ПАИ.