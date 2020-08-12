0
19:48
Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
19:47
Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе
19:31
Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Невелем
18:49
ФОТОФАКТ: Пскович возмущён разбитым стендом в центре города
18:28
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
18:02
Псковичка просит построить шикарный детский городок, как в Печорах
17:37
Исследовательские работы начались в Анастасиевской часовне в Пскове
Еще новости
Общество

ФОТОФАКТ: Пскович возмущён разбитым стендом в центре города

Фото: ПАИ.

Житель Пскова недоволен, что в центре города, на улице Гоголя, несколько месяцев стоит сломанный и изрисованный граффити стенд. Фотографии пскович направил в редакцию Псковского агентства информации.

Изломанная конструкция стоит на улице Гоголя перед офисом реготделения партии «Единая Россия». Горожанин рассказал, что разбитые щиты с информацией о псковском подполье стоят в таком виде как минимум несколько месяцев. По словам псковича, он уже обращался в партию и в городскую администрацию.

Фото: ПАИ.

«Фото сегодняшнее. Хорошо, хотя бы трафаретов с рекламой наркотиков на них нет к юбилею [75-летию Победы. – ПАИ]», – написал читатель ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
12 августа 2020
Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе
12 августа 2020
Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе
Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Невелем
12 августа 2020
Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Невелем
ФОТОФАКТ: Пскович возмущён разбитым стендом в центре города
12 августа 2020
ФОТОФАКТ: Пскович возмущён разбитым стендом в центре города
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
12 августа 2020
19-е место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах
Псковичка просит построить шикарный детский городок, как в Печорах
12 августа 2020
Псковичка просит построить шикарный детский городок, как в Печорах
Исследовательские работы начались в Анастасиевской часовне в Пскове
12 августа 2020
Исследовательские работы начались в Анастасиевской часовне в Пскове
Псков вошёл в аудиогид «Нам по пути» по трассе М-11
12 августа 2020
Псков вошёл в аудиогид «Нам по пути» по трассе М-11

Идет загрузка...