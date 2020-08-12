Фигурист из Самары стал тренером Ледового дворца в Пскове

19:08, 12 августа 2020, ПАИ

Новым тренером по фигурному катанию в Ледовом дворце Пскова стал Станислав Карчевский из Самары. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

«Станислав Карчевский – выпускник училища Олимпийского резерва города Самары. Молодой, но опытный профессионал, любящий фигурное катание и коньки», – сообщили в Ледовом дворце.

Тренерский состав псковского Ледового дворца пополнил многократный бронзовый призёр чемпионата России, участник Зимней универсиады 2019 года в Красноярске, победитель международных соревнований AmberCup 2018 в Риге, участник различных кубков, первенств, этапов, зарубежных соревнований в синхронном катании, бронзовый призёр в соревнованиях по танцам на льду «Кумпарсита», участник и призёр различных соревнований в одиночном катании.

С 2014 по 2019 год Станислав Карчевский входил в состав сборной команды России.

