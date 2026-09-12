Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поблагодарила псковский штаб за работу

13:31, 12 сентября 2026, ПАИ

Окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе проходит в Пскове. Его открыл своим видеообращением губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что комитет работает сразу в нескольких направлениях – от правовой и психологической помощи до поддержки семей и патриотических проектов. Об этом сообщается в канале «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Комитет семей воинов Отечества» в мессенджере МАХ













«Но за всеми этими направлениями всегда стоят конкретные люди и конкретные жизненные ситуации, и чем быстрее мы можем помочь человеку, тем ценнее наша общая работа», – сказал Михаил Ведерников.

Затем главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков зачитал приветственное слово полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени. Среди общих задач полпред назвал поддержку семей участников специальной военной операции, повышение эффективности медицинской помощи и программ реабилитации.

«Ключевой приоритет – это создание условий для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли реализовать себя в отраслях экономики и патриотическом воспитании молодёжи», – подчеркнул Игорь Руденя.

Когда люди четыре года назад собрались, у них не было готовых ответов на все вопросы. Было простое желание быть полезными своим. Об этом на форуме вспомнила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Сегодня из этой инициативы выросла большая команда КСВО, которая каждый день разбирается с самыми разными вопросами семей военнослужащих.

«600 тысяч обращений, на которые мы ответили, где мы помогли, где мы решили, – это 600 тысяч жизней людей, которые к нам пришли и в нас поверили. И нашей задачей было не обмануть», – отметила она.

Юлия Белехова отдельно поблагодарила Марию Филонову и весь псковский штаб КСВО. Здесь вместе с волонтёрами помогают воспитанникам двух детских домов – детям, которые лишились всего. Для них стараются сделать то, что в такой ситуации особенно нужно: окружить заботой, теплом и любовью.

«Хочу сказать вам всем спасибо за каждую сплетённую с молитвой маскировочную сеть, за каждый связанный с любовью носок, за тонны гуманитарного груза, который наши волонтёры сами собирают, сами везут и отвозят. Спасибо нашим мамам, жёнам, которые продолжают это доброе дело, хранят память о своих бойцах и помогают нашим живым ребятам. Мы одна большая семья», – подчеркнула руководитель КСВО Псковской области Мария Филонова.