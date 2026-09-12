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Общество

Михаил Ведерников рассказал о проекте создания центра экстремальных видов спорта

Развитие спортивной инфраструктуры Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и министр спорта России Михаил Дегтярёв. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

«Главной темой встречи стало создание регионального центра адаптивной физической культуры и спорта – в этом вопросе мы уже заручились поддержкой нашего президента и зампредседателя Правительства РФ. Центр будет состоять из двух объектов – в Пскове и Печорах. Обсудили этапы строительства и финансирование проекта», – отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников

С 2024 года в Пскове на базе школы боевых искусств организованы занятия для ветеранов СВО по волейболу сидя, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и другим дисциплинам. Создание специализированного центра позволит на качественно новом уровне проводить занятия адаптивной физкультурой и вовлечь в спорт наибольшее число людей.

Также на встрече обсудили предстоящую реконструкцию спортшколы олимпийского резерва «Барс», строительство модульного спортзала в Пскове, модернизацию поля на стадионе «Локомотив», установку трёх больших умных спортивных площадок. Средства на все эти объекты уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.

Михаил Дегтярёв

Михаил Ведерников рассказал о проекте создания центра экстремальных видов спорта. Регион готовит необходимую проектно-сметную документацию, что позволит претендовать на получение федерального финансирования.

«Благодарю Михаила Владимировича и команду Минспорта за всестороннюю поддержку проектов Псковской области», – заключил губернатор.

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