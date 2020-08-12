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Общество

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Невелем

Фото: Дарья Хваткова.

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП в деревне Зубарево Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня, 12 августа, около 18:30 на перекрёстке столкнулись BMW X5 и ВАЗ, удар пришёлся в бок «Жигулей».

В результате столкновения три человека, находившиеся в ВАЗе, – мужчина, женщина и ребёнок – погибли на месте аварии. Информация о других пострадавших уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Из Пскова в Невельский район выдвинулись специалисты следственного управления регионального УМВД.

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