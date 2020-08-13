Публикуем подробности об аварии в Невельском районе

00:07, 13 августа 2020, ПАИ



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



























Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ПАИ.

Водитель автомобиля BMW 1985 года рождения, по предварительной версии следствия, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрёстке не предоставил преимущество движения водителю ВАЗа 1978 года рождения.

В результате столкновения водитель ВАЗа и пассажиры автомобиля – женщина 1956 года рождения и восьмилетняя девочка – погибли на месте происшествия.

Установлено, что водитель BMW в момент столкновения был трезв, петербуржец двигался транзитом через регион в Санкт-Петербург, погибшие – жители Невеля – ехали домой.

Водитель BMW задержан сотрудниками полиции на месте, доставлен в МО МВД России «Невельский». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. На месте ДТП продолжаются следственные действия, движение по обеим автодорогам организовано сотрудниками ГИБДД.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем врио начальника УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Степонайтиса.