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Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото pixabay.com.

Хорошую зарплату получают барберы, стоматологи и замерщики, передаёт ТАСС со ссылкой на центр «Авито. Работа».

Среди массовых профессий наиболее высоки доходы барберов – в среднем по стране 67 000 руб., свидетельствуют данные аналитического центра.  

На втором месте оказались стоматологи, чей средний заработок за месяц составляет 60 500 руб. Российские замерщики строительных и мебельных компаний занимают третью позицию с доходом 60 000 руб.

В пятёрку также вошли прорабы (в среднем 58 600 руб.) и машинисты экскаватора (в среднем 56 900 руб.).

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