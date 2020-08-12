Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Хорошую зарплату получают барберы, стоматологи и замерщики, передаёт ТАСС со ссылкой на центр «Авито. Работа».
Среди массовых профессий наиболее высоки доходы барберов – в среднем по стране 67 000 руб., свидетельствуют данные аналитического центра.
На втором месте оказались стоматологи, чей средний заработок за месяц составляет 60 500 руб. Российские замерщики строительных и мебельных компаний занимают третью позицию с доходом 60 000 руб.
В пятёрку также вошли прорабы (в среднем 58 600 руб.) и машинисты экскаватора (в среднем 56 900 руб.).