О неочевидном симптоме рака рассказал доктор Мясников

19:59, 12 августа 2020, ПАИ

Известный врач, телеведущий, автор книг о здоровье Александр Мясников сообщил, что повышенное содержание кальция в крови может говорить о развитии рака, пишет РИА «Новости».

«Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желёз, либо онкология», – сказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

В первом случае этот показатель считается умеренным при уровне до 13 моль на литр. Для рака характерны более высокие цифры.

При малейших подозрениях Александр Мясников рекомендовал сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

«Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D», – добавил специалист.