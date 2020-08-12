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Общество

Как заблокировать звонки от мошенников, рассказывает Роскачество

Фото pixabay.com.

 

За первую половину 2020 года количество преступлений, связанных с переводами и картами, выросло на 600 %, отмечают в ведомстве.

О возможных мерах защиты со ссылкой на рекомендации Роскачества сообщает ТАСС. Пользователям предлагают три варианта действий.

Во-первых, заблокировать звонки от мошенников можно в настройках мобильного. Так, на смартфонах с операционной системой Android есть функция блокировки вызовов от незнакомых номеров. На телефонах с операционной системой Apple следует воспользоваться опцией «Заглушение неизвестных».

Во-вторых, у крупных мобильных операторов есть возможность определить скрытые номера и услуги фильтрации звонков и сообщений. Например, «Чёрный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», возможность заблокировать звонки и СМС.  

В-третьих, помогут приложения – определитель номеров на iOS и на Android. Для обеих платформ подойдёт вариант от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Who Calls. «Яндекс» тоже имеет подобную программу, передаёт ТАСС. Но следует выбирать приложения с хорошими отзывами и высоким рейтингом, отмечают в Роскачестве.

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