Хоровые коллективы из Великих Лук стали призёрами международного фестиваля «Поющий мир»

22:21, 12 августа 2020, ПАИ

Дипломами отмечены камерный хор «Кант» и хор мальчиков Центра эстетического воспитания.

Лауреатом второй степени среди камерных хоров стал коллектив «Кант». Хор мальчиков ЦЭВ стал лауреатом третьей степени в категории «Духовная музыка». Об этом сообщается на сайте Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир».

Кроме того, Иван Беседин отмечен как лучший солист, а хор «Кант» награждён за лучший концертный костюм.

«В этом году конкурс впервые прошёл дистанционно, но это не помешало собрать большое количество участников – хоровых коллективов самого высокого уровня! Камерный хор «Кант» и хор мальчиков ЦЭВ принимали участие в этом большом хоровом конкурсе впервые. Но, несмотря на это, показали высокий результат», – рассказывают сотрудники ЦЭВ в сообществе центра «ВКонтакте».