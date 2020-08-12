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Общество

Минимум 2 505 руб. потратят родители на сборы школьников к 1 сентября

Фото с сайта pixabay.com.

 

В комплект войдут школьная форма, обувь, ранец и канцелярские товары, - сообщает New Retail со ссылкой на пресс-службу Wildberries. Данные получили, изучив более 30 млн заказов россиян на сайте в июле-августе.

Приобрести базовый комплект школьной формы в 2020 году можно на сумму от 1 445 руб. При этом самые популярные модели школьных костюмов родители покупают по цене от 3 000-5 000 руб., блузок - от 900 до 2000 руб., рубашек - от 1000 до 2500 руб. На обувь тратят от 2000 до 4000 руб.

Стоимость набора канцелярских товаров для младших школьников вместе с ранцем составит примерно 1 300 рублей. Для тех, кто старше, - около 1 500 руб.  А минимальный комплект канцтоваров обойдется родителям примерно в 1 060 руб., почти на 22% дешевле, чем в прошлом году, - отмечается в результатах исследования Wildberries. 

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