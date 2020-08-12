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Общество

Расходы на отопление в российских новостройках могут вырасти на 30%

В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%. Владельцы квартир в новых домах рискуют платить на 15-30% больше, чем остальные, пишет газета «Известия».

Повышение платы за отопление может произойти, если будет утверждено новое постановление Минстроя об энергоэффективности зданий. Оно подразумевает упрощение многих регламентов и требований.

Документ призван снизить стоимость строительства на 10-15%, сказал руководитель направления «Энергоэффективность зданий» компании «Технониколь» Станислав Щеглов.

Такое упрощение может сподвигнуть застройщиков использовать менее дорогие стройматериалы, архитектурные и инженерные решения, сохраняющие энергию. В результате граждане будут платить за отопление больше.

Минэнерго не согласовало проект постановления Минстроя, поскольку в нём отсутствуют обоснования изменений при уже существующем курсе на повышение энергоэффективности зданий в стране.

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