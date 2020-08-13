Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заболеть COVID-19
Риск заболеть COVID-19 у людей с отрицательным резус-фактором выше. К такому выводу пришли учёные из университета Барселоны и университета Кампинас, пишет газета «Известия».
Рост числа заражений характерен для стран, в которых живёт большое количество людей с отрицательным резус-фактором: Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, США и Швейцария.
У людей с отрицательным резус-фактором выше остальных риск развития определённых сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
При этом специалисты отмечают, что факт взаимосвязи резус-фактора и коронавируса должен быть тщательно проверен.