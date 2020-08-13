В благотворительной акции «Скоро в школу» приглашают принять участие великолучан
Великолучан приглашают принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки» приглашает всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу».
Акция направлена на помощь детям из малообеспеченных семей. Для того чтобы принять участие, необходимо принести любые школьные принадлежности по адресам: в Центр социального обслуживания на проспект Гагарина, 8; в отделение социальной помощи семьям и детям на улице Вокзальной, 23.