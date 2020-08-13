Более 233 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

08:34, 13 августа 2020, ПАИ

Из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 233 тысяч россиян. Такие данные приводит Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

233 812 человек остаются под наблюдением из-за коронавируса. Всего в России было проведено более 31,5 млн тестов на COVID-19, за сутки – 290 тысяч.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболели более 20 млн человек, более 737 тысяч – скончались. В России, по данным на 12 августа, коронавирусом заражены более 900 тысяч человек.