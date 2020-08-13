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Общество

4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом

Коронавирусом в Псковской области заболели 4 070 человек. Такие данные приводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Количество заражённых в регионе увеличилось на 32, достигнув 4 070. Выздоровело 2 875 человек, умерло 58.

Михаил Ведерников отметил, что в активных очагах новых случаев заражения нет.

«В пятницу состоится оперативный штаб, на котором обсудим возможность перехода на третий этап снятия ограничений», - добавил губернатор.

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