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Общество

Обеспечить ребенка-инвалида колясками обязала прокуратура реготделение фонда соцстрахования

Прокуратура Псковского района обязала региональное отделение Фонда социального страхования РФ обеспечить ребенка-инвалида колясками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что ребенку-инвалиду 2015 года рождения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации необходимы технические средства реабилитации: кресло-коляска комнатное и кресло-коляска прогулочное.

Несмотря на то, что по заявлению матери ребенок поставлен на учет в качестве нуждающегося в обеспечении указанными техническими средствами реабилитации, государственный контракт на их закупку Псковским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации своевременно заключен не был.

Прокурор района внес управляющему Псковского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации представление об устранении нарушений.

Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено. Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации заключило госконтракт на приобретение технических средств реабилитации, в рамках которого несовершеннолетний обеспечен креслом-коляской комнатным и креслом-коляской прогулочным общей стоимостью более 177 тыс. рублей.

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