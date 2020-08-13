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Общество

Порховское райпо оформляло документы на просроченные продукты и пыталось их продать

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», выявила потребительское общество, оформлявшее электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию с истекшим сроком годности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С 25 мая по 30 июня 2020 года должностное лицо Порховского районного потребительского общества оформило 11 эВСД на продукцию с целью реализации «в пищу людям». Однако срок годности сосисок, сарделек, снежка, колбасы, пельменей, сельди и кильки на момент оформления документов уже истек. Вся продукция предназначалась для отправки в магазины Псковской области.

В начале июня должностному лицу Порховского райпо Управлением Россельхознадзора было направлено предупреждение. Однако, несмотря на это, ведомством были повторно выявлены аналогичные нарушения.

В июле 2020 года в отношении должностного лица районного потребительского общества Управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6. КоАП РФ. О данном факте Управлением Россельхознадзора проинформированы компании-получатели потенциально небезопасной продукции, подчеркнули в ведомстве.

С начала 2020 года в Псковской области специалисты Россельхознадзора за оформление ветеринарных сопроводительных документов на просроченную продукцию в системе «Меркурий» заблокировали 26 пользователей, аннулированы регистрации у двух, а также направлено 49 предупреждений.

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