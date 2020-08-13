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Общество

За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек

5 057 человек заболели коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 5 057 россиян. Всего COVID-19 заразились 907 758 человек. За последние сутки 124 человека умерли от коронавируса, за весь период - 15 384. Всего с начала пандемии от коронавируса избавились 716 396 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 4 070 человек, выздоровело 2 875.

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За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек Российскую вакцину от коронавируса испытают на Филиппинах 1 269 псковичей заразились коронавирусом Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области 4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом Более 233 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заболеть COVID-19 694 заражённых коронавирусом пациента умерли в граничащих с Псковской областью странах Почти 20% российских медиков имеют иммунитет к коронавирусу Более 900 тысяч россиян заразились коронавирусом
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