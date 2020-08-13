За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек

10:30, 13 августа 2020, ПАИ

5 057 человек заболели коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус был выявлен у 5 057 россиян. Всего COVID-19 заразились 907 758 человек. За последние сутки 124 человека умерли от коронавируса, за весь период - 15 384. Всего с начала пандемии от коронавируса избавились 716 396 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 4 070 человек, выздоровело 2 875.