Из-за неисправности газового котла загорелась квартира на улице Советской в Пскове

10:49, 13 августа 2020, ПАИ

20 человек, в том числе двух детей, эвакуировали сотрудники МЧС из-за пожара в доме на улице Советской, 55 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В 23:58 12 августа в квартире на улице Советской загорелась кухня площадью девять квадратных метров. Огонь повредил газовый котел и стену. На место вызова прибыл дежурный караул на двух автоцистернах и автолестнице. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных.

Предполагаемой причиной возгорания стал аварийный режим работы газового котла.