0
11:13
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
10:36
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
10:30
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
09:46
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
09:34
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
08:47
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
08:45
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Еще новости
Общество

В 9 раз выросла зона охвата услугой по вывозу мусора в Псковской области

В Псковской области из 2700 населенных пунктов регулярно вывозят отходы. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За полтора года это число выросло в 9 раз. Так, по состоянию на 1 января 2019 года только 303 населенных пункта были охвачены этой услугой.

«За полтора года реформы мы столкнулись с тем, что у нас никогда не было культуры обращения с отходами, только в крупных городах. Небольшие города обращались с ТКО по старинке. Сейчас это меняется, регоператор провел большую работу с населением. Могу с уверенностью сказать, что сейчас люди всё понимают, перестраиваются на конструктивный лад и диалог, предлагают помощь, и это сильно радует», - отметил Грахов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
В 9 раз выросла зона охвата услугой по вывозу мусора в Псковской области «Экопром» объяснил, почему ломаются колёса на контейнерах для ТКО 18 контейнеров для ТКО установили в Невеле Стихийные свалки появляются в Пушкинских Горах и Новоржеве «Контейнеры врастают в землю»: в Новоржевском районе зарастают мусорные площадки В Опочке открылось подразделение «Мехуборки» Восемь контейнеров для мусора сгорели в Пскове за неделю 39 муниципалитетов Псковской области заключили с «Экопромом» договоры на вывоз отходов с кладбищ Три контейнера для ТКО установили в деревне Горнево «Экопром» примет участие в экологической акции «Зелёная весна» в Гдове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
13 августа 2020
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
13 августа 2020
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
13 августа 2020
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
13 августа 2020
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
13 августа 2020
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 августа 2020
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
13 августа 2020
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
13 августа 2020
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

Идет загрузка...