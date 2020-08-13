В 9 раз выросла зона охвата услугой по вывозу мусора в Псковской области

11:09, 13 августа 2020, ПАИ

В Псковской области из 2700 населенных пунктов регулярно вывозят отходы. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За полтора года это число выросло в 9 раз. Так, по состоянию на 1 января 2019 года только 303 населенных пункта были охвачены этой услугой.

«За полтора года реформы мы столкнулись с тем, что у нас никогда не было культуры обращения с отходами, только в крупных городах. Небольшие города обращались с ТКО по старинке. Сейчас это меняется, регоператор провел большую работу с населением. Могу с уверенностью сказать, что сейчас люди всё понимают, перестраиваются на конструктивный лад и диалог, предлагают помощь, и это сильно радует», - отметил Грахов.