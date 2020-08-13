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Общество

Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот

Количество свалок в Псковской области сократилось до 300. Фото Дарьи Хватковой.

Количество свалок в Псковской области с 1800 сократилось до 300, сообщил на пресс-конференции 13 августа председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов.

Количество свалок в Псковской области на начало реформы составляло 1800, а сейчас их осталось около 300.

«Люди начали выбрасывать в контейнеры, а не в поле или в лес», - сказал Грахов, отметив, что за полтора года видны результаты работы областной администрации и регоператора.

«Нам удалось наконец-таки провести конкурс на актуализацию региональной схемы, контракт заключен, к ноябрю будет готова схема, и там исключат ликвидированные полигоны. Мы приведем территориальную схему в соответствие с  действующим законодательством», - подчеркнул спикер.

Также Сергей Грахов отметил, что документы не должны быть формальными, это должен быть такой живой, интуитивно понятный документ, который регламентирует, как мы должны  поступать с отходами.

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