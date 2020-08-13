Более 20 дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году

11:19, 13 августа 2020, ПАИ

За семь месяцев этого года в Псковской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали и ввели в эксплуатацию более 20 объектов. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что в августе Псковская область улучшит этот показатель: на днях завершился ремонт Рижского проспекта, в пятницу введут в эксплуатацию еще одну региональную дорогу.

Всего в регионе по нацпроекту отремонтируют 54 объекта. В Пскове, помимо финансирования по «БКАД» (300 миллионов рублей), также выделены средства по региональным проектам – 100 миллионов рублей на ремонт дворовых проездов.

Кроме того, спикер отметил, что в этом году власти уделили особое внимание благоустройству тротуаров.