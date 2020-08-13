Только три платные дороги останутся в собственности Псковской области

11:54, 13 августа 2020, ПАИ

Платную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель передадут в федеральную собственность. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Только три платные дороги, таким образом, останутся в собственности региона. Псковская область уже подготовила документы на передачу трассы, но так как она проходит через Смоленскую область, этот субъект также должен подготовить документацию.

Борис Елкин отметил, что с передачей дороги в федеральную собственность уменьшатся поступления в бюджет, однако улучшится качество дорог.

Спикер рассказал, что на трассе Остров – Вышгород уже начался ремонт восьмикилометрового участка, в том числе дороги на территории самого Острова.

«Мы стараемся сделать интенсивные и проездные дороги, а потом заниматься локальными маленькими точками», - пояснил Борис Елкин.