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Общество

Количество сдаваемого в переработку мусора в Псковской области увеличилось

Количество отходов, которое псковичи сдают на вторичную переработку, в Псковской области увеличилось. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов на пресс-конференции по проблемам проведения мусорной реформы. 

Сергей Грахов отметил, что количество вторсырья увеличилось за счет магазинов. Когда регоператор начал выставлять счета магазинам и другим организациям, они стали разбирать мусор. Сдают макулатуру, стекло и пластик, остальное выкидывают.  

Но механизм раздельного сбора мусора еще необходимо проработать, требуется поставить контейнеры.

«Рано или поздно мы подойдем к такому, что каждый будет платить за свои отходы индивидуально, - подчеркнул Сергей Грахов, добавив, что сейчас идет работа над тем, как организовать процесс так, чтобы человек, если сгенерировал мусор, то заплатил, не сгенерировал - не заплатил.

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