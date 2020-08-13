Количество сдаваемого в переработку мусора в Псковской области увеличилось

12:04, 13 августа 2020, ПАИ

Количество отходов, которое псковичи сдают на вторичную переработку, в Псковской области увеличилось. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов на пресс-конференции по проблемам проведения мусорной реформы.

Сергей Грахов отметил, что количество вторсырья увеличилось за счет магазинов. Когда регоператор начал выставлять счета магазинам и другим организациям, они стали разбирать мусор. Сдают макулатуру, стекло и пластик, остальное выкидывают.

Но механизм раздельного сбора мусора еще необходимо проработать, требуется поставить контейнеры.

«Рано или поздно мы подойдем к такому, что каждый будет платить за свои отходы индивидуально, - подчеркнул Сергей Грахов, добавив, что сейчас идет работа над тем, как организовать процесс так, чтобы человек, если сгенерировал мусор, то заплатил, не сгенерировал - не заплатил.