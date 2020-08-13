Платные дороги приносят Псковской области 200 млн рублей в год

12:05, 13 августа 2020, ПАИ

Более 200 миллионов рублей в год приносят платные дороги в бюджет Псковской области. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как отметил спикер, из-за пандемии коронавируса 2-3 месяца наблюдалось уменьшение потока, сейчас трафик восстановился, в частности из-за активизации внутреннего туризма.

Всего в Псковской области четыре платные трассы, однако одну из них вскоре передадут в федеральную собственность.