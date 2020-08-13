Автодорогу Порхов – Успенье планируют переименовать

12:32, 13 августа 2020, ПАИ

Переименовать планируют автодорогу Порхов – Успенье. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Планируем переименовать дорогу Порхов – Успенье, - отметил Борис Елкин. – Она соединяет две федеральные дороги и очень важна, поскольку там проходит большой транзит».

Часть автодороги была передана в федеральную собственность, остальное – начали делать на региональные средства.

«Пару километров мы начали делать, остальное будет сделано в следующем году», - отметил Елкин.

По словам спикера, мосты в районе данной автодороги были приведены в порядок.