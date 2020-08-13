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Общество

Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове продолжится в 2021 году

На ремонт дорого в Пскове потратят на 94 млн рублей больше запланированного. Фото Андрея Степанова.

В 2021 году в Пскове продолжится ремонт улицы Леона Поземского – на большом участке от улицы Набат до выезда из города. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также спикер выразил надежду, что в ближайшее время получится приступить к реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, начиная от «Акваполиса», также, по его словам, требует ремонта участок улицы Фабрициуса от Вокзальной, улицы Алехина и Техническая. «Пытаемся привлечь федеральное финансирование на каждый объект. Тяжелее просить средства на объект, на котором еще не идут работы. Если уже начали ремонт – проще получить федеральные деньги», - отметил спикер.

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