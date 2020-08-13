Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле

12:39, 13 августа 2020, ПАИ

29 августа на территории Псковского кремля пройдет второй благотворительный концерт «Спасибо медикам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на фоне главной достопримечательности города, в исторических памятниках выступят такие популярные музыкальные виртуозы и исполнители, как Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

«Великолепный псковский дуэт вокала и саксофона – Аркадий Галковский и Екатерина Андреева – не нуждается в представлении псковскому зрителю. Их отличительная черта – высокое исполнительское мастерство, подлинное искусство импровизации, живой звук и богатые джазовые гармонии и ритмы», - подчеркнули организаторы.

Про молодую скрипачку и вокалистку из Санкт-Петербурга Евгению Зима, уже известную псковичам по концерту «Музыка в темноте», в прессе пишут так: «Смешайте буги-вуги, фанк, босанову, свинг и арт-рок, приправьте все это долькой жгучего rhythm&blues, и у вас получится будоражащий воображение коктейль, имя которому «Евгения Зима Band».

Организаторы также отметили ,что в последнее время Евгению часто называют «русской Бьйорк» - за «потрясающие мультиинструментальные шоу, которые происходят на ее концертах». Сама Евгения Зима известна как музыкант нового формата, объединяющий классику и рок, джаз и инди, а её группа Evgenia Zima Band давно названа самой петербургской группой и «счастьем в чистом виде».

В Пскове 29 августа Евгения Зима со своей группой Evgenia Zima Band даст концерт, который три года не мог состояться из-за гастролей по всей России с двумя шоу Евгении «Музыка в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции».

Первый концерт «Спасибо медикам» в поддержку медицинских работников региона прошел 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо». Все собранные средства, в том числе взносы спонсоров и псковичей, составили более 600 тысяч рублей, средства направят на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

По словам самих музыкантов, своим участием в благотворительных концертах они захотели выразить то, что сейчас в сердце каждого — огромную благодарность российским врачам, которые бесстрашно сражаются за жизни пациентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы риска, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, чтобы жизнь в наших городах продолжалась.

Благотворительный концерт «Спасибо медикам» будет проходить на сценической площадке в северной части Кремля при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований. Начало в 20:00, вход - с 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте дирекции и «Орбилете».