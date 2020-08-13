2 млрд рублей из федерального бюджета выделили на ремонт Северного обхода в Пскове

12:45, 13 августа 2020, ПАИ

На ремонт Северного обхода в Пскове выделили 2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Стараемся быстрее пройти экспертизу с мостом, - отметил Борис Елкин. – В конце этого года или в начале следующего приступим к работе».

Также спикер подчеркнул, что из федерального бюджета было выделено 2 млрд рублей на продолжение ремонта.

«Мы меняли конструктивные элементы моста, свайные основания, - отметил Елкин. – Технологически всё будет также, изменились лишь металлоконструкции и свайное поле».

Борис Елкин также отметил, что на следующий год там будут проходить работы по возведению искусственных сооружений.