«Диктант Победы» пройдёт в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

12:46, 13 августа 2020, ПАИ

В 2020 году к проведению «Диктанта Победы» присоединились силовые ведомства, которые организуют собственные площадки. Многие из них действительно уникальные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

К примеру, «Диктант Победы» пройдет в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии — старейшем формировании ВДВ в России. Оно было создано в 1939 году — в результате боев Великой Отечественной войны 50 служивших в дивизии получили звание Героя Советского Союза. Впоследствии еще 33 бойца получили уже звание Героя России.

«Площадка будет создана на базе 104-го десантно-штурмового полка, участие в акции примут порядка 100 военнослужащих. Это очень символично, что «Диктант Победы» будут писать десантники – ребята, которые сейчас несут службу в воинском соединении, где когда-то служили герои легендарной 6-й роты, ставшие примером доблестного служения Родине. Наш долг – никогда не забывать имена героев», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Минобороны намерено провести акцию и на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Это самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире. Единственный действующий атомный крейсер Военно-морского флота России, являющийся флагманом Северного флота. На нем работает мощная ядерная энергетическая установка — по факту она могла бы обеспечить теплом и электричеством город на 150-200 тысяч жителей. В составе экипажа 250-метрового судна — более тысячи человек.

Центральной площадкой Минобороны будет Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который находится в Москве. Центр объединяет в единую систему межведомственного взаимодействия более 70 федеральных органов исполнительной власти, органы власти всех субъектов Российской Федерации, более 1,3 тысячи государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

«Министерство обороны сформировало уже более 350 площадок — не только на базе собственных учебных учреждений, но и в воинских частях и гарнизонах, в том числе — находящихся за пределами России», — отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Напомним, «Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы. На сегодняшний день зарегистрировано больше восьми тысяч площадок для проведения акции. Они появятся в каждом населенном пункте России, где живут больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.