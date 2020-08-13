Стоимость билетов на «Ласточку» от Пскова до Петербурга поднимется незначительно – Елкин

12:53, 13 августа 2020, ПАИ

Незначительно будут подняты цены на билет на «Ласточку» от Санкт-Петербурга до Пскова. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Тарифное регулирование установлено транспортной компанией, - отметил Борис Елкин. – Регулировать цены может только РЖД».

Также спикер отметил, что возможно незначительное увеличение стоимости билетов в связи с инфляцией.

Борис Елкин рассказал, что билет стоит дешевле, если приобретать его заранее.