Елена Полонская заняла первое место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО
Среди первых лиц столиц субъектов СЗФО глава Пскова Елена Полонская заняла первое место в рейтинге, набрав медиаиндекс 4 282,0 (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда). Такие данные приводит компания «Медиалогия» по результатам июля.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков поднялся в этот раз на три строчки и теперь оказался на четвертом месте. Его медиаиндекс составляет 3 267,0.
Второе место в рейтинге занял мэр Вологды Сергей Воропанов, третье — глава администрации Мурманска Евгений Никора.