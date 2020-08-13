Заполняемость поездов Псков – Великие Луки очень мала – Борис Елкин

13:28, 13 августа 2020, ПАИ

Заполняемость поездов по маршруту Псков – Великие Луки очень мала. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Заполняемость небольшая, - отметил Елкин. – Многие перевозки в основном социальные».

Борис Елкин отметил, что большой поток в пятницу и в воскресенье – в основном, это дачники.

«Очень много пассажиров ездят по маршруту Псков – Порхов, Псков – Дно», - отметил Елкин.

Маршрут Псков – Великие Луки не пользуется популярностью у псковичей. Борис Елкин подчеркнул, что дальнейшая судьба данного маршрута зависит от его популярности среди местных жителей.

«Ездить на поезде безопаснее и комфортнее», - добавил спикер.