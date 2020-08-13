Нацпарк «Себежский» нуждается в специалистах с лесным образованием

14:13, 13 августа 2020, ПАИ

В специалистах с лесным образованием нуждается нацпарк «Себежский». Об этом рассказала руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

«У нас нет ни одного специалиста в штате парка с лесным образованием, - отметила Надежда Подоплёкина. – Сложно сегодня найти специалиста с высшим лесным образованием».

Руководитель парка отметила, что в нацпарке есть связь, интернет, система охранного и пожарного телевидения.

«Сегодня в учреждении много квадрокоптеров, можно просто попросить специалиста патрулировать с помощью квадрокоптера. Есть фотоловушки», - подчеркнула Подоплёкина.

По словам Надежды Подоплёкиной, сайт нацпарка сегодня – это доска объявлений, но в планах сделать информативный и красивый сайт.