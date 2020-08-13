Аттракционы в Пскове открылись с нарушением Указа губернатора об антикоронавирусных мерах

15:27, 13 августа 2020, ПАИ

12 августа аттракционы в Пскове открылись преждевременно, с нарушением Указа губернатора Псковкой области об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Информацию о том, что парки и аттракционы города возобновили работу городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» 11 августа.

Как сообщил Псковскому агентству информации главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, аттракционы в Псковской области по-прежнему не могут работать, поскольку ограничительные меры в регионе действуют до 15 августа, и они запрещают работу аттракционов, бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области.

«Решение о работе аттракционов будет решать оперативный штаб у губернатора. Мы с ним сегодня эту тему обсуждали, но окончательное решение будет принято на заседании штаба. Я не могу анонсировать решения штаба, который состоится завтра», - отметил Александр Нестерук.

По информации ПАИ, парку культуры и отдыха Пскова выписано два предписания о нарушении указа губернатора.