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Общество

Аттракционы в Пскове открылись с нарушением Указа губернатора об антикоронавирусных мерах

12 августа  аттракционы в Пскове открылись преждевременно, с нарушением Указа губернатора Псковкой области об ограничительных  мерах в связи  с распространением коронавируса. Информацию о том, что  парки и аттракционы города возобновили работу городской парк культуры и отдыха  имени А.С. Пушкина сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» 11 августа.  

Как сообщил Псковскому агентству информации  главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, аттракционы в Псковской области по-прежнему не могут работать, поскольку ограничительные меры в регионе действуют до 15 августа, и они запрещают работу аттракционов, бассейнов, театров и кинотеатров в Псковской области.

«Решение о работе  аттракционов будет решать оперативный штаб у губернатора. Мы с ним сегодня эту тему обсуждали, но окончательное решение будет принято на заседании штаба. Я не могу анонсировать решения штаба, который состоится завтра», - отметил Александр Нестерук. 

По информации ПАИ, парку культуры и отдыха Пскова выписано два предписания о нарушении указа губернатора. 

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