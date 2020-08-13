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Общество

Школу юных экскурсоводов могут открыть в нацпарке «Себежский»

В нацпарке «Себежский» могут открыть школу юных экскурсоводов. Об этом рассказала руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

«Мы активно обучаем, планируем профориентационные программы для школьников, - отметила Надежда Подоплёкина. – Если родители захотят, чтобы дети участвовали, то будет школа юных экскурсоводов».

Все дети смогут обучаться и работать в парке по договору. Кроме того, нацпарк будет предлагать целевое обучение.

«Профобучение будет рассказывать об актуальных профессиях, будут также целевые направления», - добавила Подоплёкина.

Также в ходе разговора спикер отметила, что нацпарк обеспечен всей необходимой техникой.

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