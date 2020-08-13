Псковичи могут оставить на сайте нацпарка «Себежский» предложения по развитию и преобразованию

14:31, 13 августа 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут оставить на сайте национального парка «Себежский» свои предложения по развитию и преобразованию. Об этом рассказала руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

Гостья эфира пригласила всех посетить сайт нацпарка. «Мы сформулировали свои предложения, все адекватные предложения, которые потом направим в Москву в Минприроды и в Минюст», - сказала она.

По словам Подоплёкиной, национальный парк все-таки — «это не запрет, а ресурсы и дополнительные возможности». «Мне жаль, что так сложилось здесь и население не увидело тех дополнительных возможностей, которые есть у них», - подчеркнула она.

Задача особо охраняемой природной территории, по мнению Надежды Подоплекиной, была показать населению, что и как в парке можно «сделать выгодным».

«Национальный парк — это природоохранная территория, создать возможности социально-экономические для местного населения — это может сделать государство. Нужно постараться осенью провести семинар для местных, рассказать об особенностях и помочь каждому найти выход, чтобы они нормально жили и работали», - заключила Подоплёкина.