Четыре человека пострадали в серьёзном ДТП в Псковском районе

16:04, 13 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Днём в деревне Трети Псковского района водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и съехал с дороги, протаранив дерево.

В результате аварии пострадали две женщины, мужчина, а также ребёнок.

Двоих пострадавших госпитализировали, на место прибыла карета скорой помощи. Решается также вопрос о госпитализации мамы с ребёнком. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Прибывшие на место происшествия пожарные обесточили автомобиль, стабилизировали транспортное средство.

На месте также работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам местных жителей, за рулём была женщина. Местные жители также просят установить перед началом деревни дорожный знак, ограничивающий скорость движения.

Фотографии с места происшествия смотрите здесь >>>. Видео с места аварии.