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Общество

Псковские ветераны получили в подарок телефоны

Фото: pskovgorod.ru.

В юбилейный год Победы в Пскове продолжается акция «Телефоны фронтовикам». В четверг, 13 августа депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев совместно с представителями движения «Волонтеры Победы» вручил мобильные телефоны с бесплатной связью ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Валерий Тюменцев поздравил ветеранов с Днем Победы, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения.

Фото: pskovgorod.ru.

«Волонтер Победы» объяснила ветеранам, как пользоваться телефоном и рассказала, что он удобен для людей старшего возраста, так как на нем большие кнопки и увеличенный шрифт. Кроме того, будет платить за обслуживание тарифа не нужно.

Все ветераны с благодарностью приняли в подарок гаджеты и отметили, что теперь у них есть отличная возможность чаще звонить родным и близким. А если возникнет необходимость - без проблем обращаться за помощью к волонтерам, депутатам и работникам соцзащиты.

Кроме того, в акции «Телефоны фронтовикам» приняли участие исполняющий полномочия главы города Владимир Воробьев и депутат Сергей Мусиенко.

Фото: pskovgorod.ru.

В связи с пандемией начало акции в Пскове откладывалось несколько месяцев, подчеркнули в администрации.

В год 75-летия Великой Отечественной войны, объявленный Годом памяти и славы, во всех регионах России ветеранам Великой Отечественной вручают мобильные телефоны с бесплатной связью. В Пскове ветеранам предоставляют удобные кнопочные мобильные телефоны с большим ярким экраном. Устройства оснащены специальной кнопкой SOS, с помощью которой можно сразу обратиться в экстренную службу помощи. Кроме того, волонтеры заносят в телефонную книгу номера закрепленных за каждым конкретным ветераном социальных работников и волонтеров для оперативной связи.

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