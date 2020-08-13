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Михаил Ведерников: Подготовка к «Десантному взводу» требует внимательного отношения из-за ситуации с COVID-19
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Общество

Михаил Ведерников: Подготовка к «Десантному взводу» требует внимательного отношения из-за ситуации с COVID-19

Псковская область для участия в международном этапе конкурса по полевой выучке «Десантный взвод» Армейских международных игр готовится принять более 230 военнослужащих из 15 стран мира. Об этом стало известно во время заседания организационного комитета, которое провел глава региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что Псковской области уже третий раз выпадает честь принять международные соревнования на своей земле. Губернатор заверил нового комдива 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Чубарыкина, что в рамках подготовки к «Десантному взводу» администрация региона готова оказать необходимую помощь и поддержку.

Отдельно глава региона подчеркнул, что в текущем году подготовка международного этапа потребует предельной концентрации и внимательного отношения к каждой детали из-за ситуации с распространением COVID-19. «Нам предстоит обеспечить многоступенчатый контроль над физическим состоянием участников, организаторов, а в период самих соревнований — и всех зрителей. Термометрия, средства индивидуальной защиты, дезинфекция, предварительное тестирование, — все это должно быть предусмотрено», — отметил Михаил Ведерников, дополнительно подчеркнув важность решения и ряда организационных задач, в числе которых поддержание общественного порядка, материально-техническое обеспечение, транспортная доступность и прочее.

В рамках заседания оргкомитета стало известно, что все участники проходят обследование в Москве, ожидая результаты на изоляции. Только после этого команды прибывают в Псков. Сами соревнования пройдут с 23 августа по 1 сентября. Глава региона также отметил, что на территории региона необходимо проработать вопрос дополнительного тестирования участников, а также ограничения числа зрителей на церемонии открытия и закрытия, а также в дни испытаний.

С докладами по обеспечению безопасности во время проведения мероприятия выступили представители профильных ведомств и региональных комитетов.

В заключение Михаил Ведерников еще раз напомнил о сложностях организации международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», которые связаны со сложившейся эпидемической ситуацией, добавив, что в программу  проведения мероприятий в связи с ситуацией по COVID-19 могут быть внесены корректировки.

 

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