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Общество

23 футболиста заявлены в составе ФК «Псков» в этом сезоне

Фото: ФК "Псков".

Футбольный клуб «Псков» заявил 23 футболиста на текущий сезон. Об этом сообщается в Instagram клуба.

ФК «Псков» выступит 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона». Этим матчем начинается путь клуба в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» 2020.

За ФК «Псков» выступят вратари: Трункин Денис, Долгий Денис, Полонский Иван; защитники: Васильев Артём, Турчин Кирилл, Михеев Даниил, Савельев Александр, Семряков Алексей, Михайлов Иван; полузащитники: Суродин Руслан, Сакадеев Владислав, Репин Александр, Коренблюм Александр, Милька Станислав, Антонов Владислав, Соболев Алексей, Георгиев Иван, Савельев Артём; нападающие: Павлов Николай, Севастьянов Михаил, Фёдоров Всеволод, Паранин Антон, Крайнов Олег.

Главный тренер команды – Игорь Евгеньевич Васильев.

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