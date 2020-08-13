23 футболиста заявлены в составе ФК «Псков» в этом сезоне
Футбольный клуб «Псков» заявил 23 футболиста на текущий сезон. Об этом сообщается в Instagram клуба.
ФК «Псков» выступит 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона». Этим матчем начинается путь клуба в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» 2020.
За ФК «Псков» выступят вратари: Трункин Денис, Долгий Денис, Полонский Иван; защитники: Васильев Артём, Турчин Кирилл, Михеев Даниил, Савельев Александр, Семряков Алексей, Михайлов Иван; полузащитники: Суродин Руслан, Сакадеев Владислав, Репин Александр, Коренблюм Александр, Милька Станислав, Антонов Владислав, Соболев Алексей, Георгиев Иван, Савельев Артём; нападающие: Павлов Николай, Севастьянов Михаил, Фёдоров Всеволод, Паранин Антон, Крайнов Олег.
Главный тренер команды – Игорь Евгеньевич Васильев.