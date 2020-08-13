Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ

16:59, 13 августа 2020, ПАИ

Как известно, с начала 2020 года ПЭМЗ — участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В феврале этого года на предприятии побывала экспертная группа в рамках образовательного проекта «Лидеры производительности», также менеджеры и сотрудники завода проходили обучение по одноименной программе. Но исполнение нацпроекта задержала пандемия коронавируса, которая в целом негативно повлияла на экономику региона.

«Цель нацпроекта - повысить производительность труда на предприятиях, которые участвуют в нем. Для этого нацпроект дает финансовые и образовательные инструменты. В рамках обучающей программы приезжают коллеги с других предприятий и предлагают «взгляд со стороны» - разрабатывают проект, который позволит увеличить производительность труда. И второе направление — посещение предприятия экспертами в области экономики, которые также предлагают свои варианты оптимизации затрат», - рассказали на заводе.

Также в рамках нацпроекта проходит обучение по программе «Лидеры производительности». В 2019 году сотрудники АО «ПЭМЗ» ездили в Москву. Сейчас обучение продолжается, но из-за пандемии — удаленно, с помощью программ Zoom и Teams. По мнению сотрудников предприятия, у дистанционного обучения много минусов. В частности, это сложность выполнения практических заданий, из которых состоит примерно 50% обучающих программ. Но в целом обучение дает возможность повысить уровень квалификации.

Целевые показатели нацпроекта — это повышение производительности труда на предприятии за три года до 30%. Она рассчитывается по определенной методике. Результатом реализации нацпроекта в этом году должно было стать увеличение производительности труда на 10%. Но из-за пандемиеи коронавируса и связанных с ней ограничительных мер начался кризис в экономике.

«Мы прямо или косвенно зависим от федеральных программ. Одни наши заказчики делают поезда, другие - городской электротранспорт. Финансирование заказов идет через бюджет. После эпидемии коронавируса произошло секвестирование бюджетных средств - именно по тем отраслям, которые раньше поддерживались: РЖД, электротранспорт. Сейчас мы видим резкое снижение объемов по всем направлениям, в том числе по гособоронзаказу и коммерческому направлению — на 35.7%», - отмечают на предприятии.

Финансирование по вновь заключенным контрактам приостановлено. И сейчас все зависит от того, как скоро восстановится спрос. В связи с этими событиями завод перешел на трехдневку. По мнению руководства, это лучший вариант, который позволит в случае оптимистичного развития событий без сокращений вернуться на те рельсы, которые были в начале 2020 года.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, руководитель региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский:

«Промышленное производство играет ключевую роль в развитии Псковской области. И очень важно, что есть профильный национальный проект, дающий производственникам инструменты для обеспечения роста производительности труда на предприятиях. На сегодня участниками проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по направлению «Производительность труда и поддержка занятости» является 12 предприятий нашего региона, в том числе АО «Псковский электромашиностроительный завод». Предприятия, включенные в нацпроект, могут воспользоваться программой Фонда развития промышленности по получению займов до 500 млн рублей на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда по льготной ставке. Также планируется взаимодействие с Федеральным центром компетенций - привлечение консультантов для оценки производительности труда на предприятиях области. Кроме того, предприятия-участники нацпроекта обучаются по программе «Лидеры производительности». Руководители и сотрудники этих предприятий проходят бесплатную стажировку, повышают свой профессиональный уровень. Учитывая близкое присутствие агломераций существует проблема «удержания» кадров в регионе. Производственные предприятия должны заинтересовать молодых специалистов, участвовать в процессе обучения кадров для своих предприятий. В свою очередь региональное отделение Союза машиностроителей России проводит работу по популяризации инженерных профессий. Так, на заводе ПЭМЗ ежегодно проходит наша акция «Неделя без турникета», когда старшеклассники приходят на предприятие, задают самые разные вопросы и узнают о том, что псковский завод производит уникальные тяговые двигатели для поездов «Иволга», которые эксплуатируются на московских центральных диаметрах.

Надо отметить, что ПЭМЗ активно привлекает молодежь для работы на предприятии: на заводе в должности инженеров-конструкторов трудятся студенты Псковского государственного университета. Таким образом, перенимается опыт поколений. На ПЭМЗе смешанный коллектив — много сотрудников с большим стажем работы, много молодежи. Но этим он ценен. Псковский электромашиностроительный завод – одно из динамично развивающихся предприятий области. Уверен, что по мере стабилизации ситуации с коронавирусом предприятие вернется к внедрению в свою работу новаций и программ повышения производительности труда».